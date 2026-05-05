Un’autocisterna carica di Gpl si è ribaltata oggi lungo la provinciale 623 nel comune di Guiglia, sull’Appennino modenese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il camionista rimasto incastrato. La presenza di gas infiammabile ha creato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno messo in atto le procedure di sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

Modena, 5 maggio 2026 – Un’autocisterna carica di Gpl si è ribaltata a passo Brasa, lungo la provinciale 623 nel comune di Guiglia, sull’Appennino modenese. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacasuperbonus-110-maxi-sequestro-f4c113cd Gli interventi di soccorso per liberare il conducente . Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vignola. Gli operatori hanno lavorato con estrema precisione per liberare il conducente, rimasto incastrato all’interno della cabina a seguito dell'impatto. Per l’operazione di estrazione sono state utilizzate delle cesoie e il gruppo divaricatore idraulico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisterna di Gpl si ribalta: camionista incastrato, allarme per il gas infiammabile

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