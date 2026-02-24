Allarme lungo l’E45 Cisterna di gas si ribalta | traffico in tilt

Una cisterna di Biobutandiolo si è ribaltata sulla E45, provocando un grave blocco nel traffico. La causa è stata un errore di manovra da parte del conducente, che ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per fortuna non ci sono feriti né rischi ambientali. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre si cerca di rimuovere il mezzo incidentato.

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito e nessun pericolo per l'ambiente e la salute per l'incidente accaduto sulla E45 con una cisterna di Biobutandiolo che alle 13.10 di ieri si è ribaltata all'altezza di Bora. Sul posto sono arrivate subito due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna in corsia Sud, per il ribaltamento di una cisterna trasportante Biobutandiolo, un intermediario chimico prodotto direttamente da zuccheri attraverso l'utilizzo di batteri al posto di fonti fossili. In pratica si tratta di una plastica biodegradabile, uno dei prodotti usati per confezionare le sportine biodegradabili.