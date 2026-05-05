Cirielli al Gran Sasso | la scienza come strumento di diplomazia

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Gran Sasso si tiene un incontro dedicato alla ricerca scientifica, con particolare attenzione alle applicazioni della fisica sotterranea e alla loro possibile influenza sulla robotica spaziale. I ricercatori italiani coinvolti nel progetto partecipano a un dialogo internazionale per promuovere la collaborazione scientifica. La discussione si concentra sui risultati delle recenti sperimentazioni e sulle prospettive future nel campo.

? Cosa scoprirai Come può la fisica sotterranea influenzare la robotica spaziale?. Chi sono i ricercatori che guidano la diplomazia scientifica italiana?. Perché la Farnesina ha scelto proprio il Gran Sasso per la ricerca?. Cosa accadrà al trasferimento tecnologico tra scienza pura e industria?.? In Breve Ezio Previtali, Oscar Adriani e Marco Ciuchini hanno illustrato le strategie decennali dell'INFN.. La visita del 4 maggio 2026 celebra la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo.. Oltre 30 nazioni collaborano presso la struttura sotterranea dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.. Spaceraise promuove robotica e intelligenza artificiale insieme al Gran Sasso Science Institute.🔗 Leggi su Ameve.eu

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