Nel secondo volume dei diari di Ettore Bernabei si narra di un episodio avvenuto durante la Pasqua del 1962, che mette in evidenza il ruolo della Rai come strumento di diplomazia. Il racconto si concentra su un momento specifico, offrendo uno sguardo diretto sulle azioni e le decisioni prese in quegli anni. I diari documentano eventi e scelte che riflettono l'importanza del servizio pubblico nel contesto internazionale.

C’è una scena, in questo secondo volume dei diari di Ettore Bernabei, che vale più di un saggio. È la Pasqua del 1962. Il direttore generale della Rai, nominato da Fanfani il 5 gennaio dell’anno prima, sale all’aula delle benedizioni con monsignor Capovilla. Si inginocchia davanti a Giovanni XXIII. Il Papa lo guarda, lo benedice e gli dice: «È come nella musica; per armonia bisogna che ognuno tenga la sua nota. E lei tiene bene la sua». Bernabei risponde balbettando di avere sei figli e di aspettare il settimo. Roncalli sorride: «Queste sono cose da galantuomo». In quello scambio, sotto i flash di una televisione che era ancora l’unica al mondo autorizzata a riprendere il Vaticano, c’è già tutto il libro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bernabei e i diari della “grande speranza”: quando la Rai diventò strumento di diplomazia

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