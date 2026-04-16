Il 2 aprile, il versante teramano del Gran Sasso è stato interessato da una valanga che ha coinvolto l’area di Prati di Tivo. L’evento ha causato danni alle infrastrutture presenti nella zona, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite o vittime. A seguito dell’incidente, è stata emanata un’ordinanza per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori rischi, portando anche a una denuncia legale.

Il versante teramano del Gran Sasso è stato teatro di un movimento nevoso il 2 aprile, che ha colpito la zona di Prati di Tivo provocando danni alle infrastrutture ma senza causare vittime. La fortuna, in questo caso, ha avuto un nome preciso: l’ordinanza di evacuazione firmata dal sindaco Villani nel giorno precedente il distacco, una mossa che ha svuotato l’area prima che la neve scivolasse a valle. L’intervento tempestivo dell’amministrazione comunale ha trasformato quello che poteva essere un evento tragico in una gestione controllata della criticità. Con la firma preventiva del provvedimento di allontanamento, le persone che frequentavano la località sono state messe in salvo, evitando il ripetersi di scenari oscuri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga al Gran Sasso: l’ordinanza salva vite, scatta la denuncia

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