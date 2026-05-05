Circoscrizioni Pitasi | Un presidio capace di ascoltare i cittadini e programmare gli interventi

Nelle circoscrizioni si discute di come migliorare i servizi locali, mentre il candidato presidente per il nuovo municipio ha affermato che il suo obiettivo è creare un presidio in grado di ascoltare i cittadini e pianificare interventi concreti. Nel frattempo, si avvicinano le elezioni comunali di Reggio Calabria, che si terranno il 25 e 26 maggio, con la scelta dei candidati per la carica di sindaco.

Si prosegue nella conoscenza dei candidati presidenti per i nuovi municipi che, il prossimo 25 e 26 maggio dovremo andare a sceglie insieme al candidati per ricoprire la carica di sindaco di Reggio Calabria. Per la V circoscrizione, Reggio centro-sud (Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Emergenza posidonia a Porto Palo, il sindaco Clemente resta in presidio e attende gli interventiLa situazione a Porto Palo resta al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Menfi, alle prese con l’accumulo di posidonia che sta... Reggio: nuove circoscrizioni per ridare voce ai cittadiniLa città di Reggio Calabria si trova al centro di una trasformazione amministrativa che promette di ridisegnare il rapporto tra istituzioni e...