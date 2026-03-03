Reggio | nuove circoscrizioni per ridare voce ai cittadini

A Reggio Calabria sono state create nuove circoscrizioni territoriali con l’obiettivo di rinnovare il modo in cui i cittadini si relazionano con le istituzioni locali. La modifica riguarda la suddivisione del territorio e mira a garantire una rappresentanza più efficace. La decisione interessa direttamente i residenti delle zone coinvolte, che potranno partecipare più attivamente alla vita amministrativa della città.

La città di Reggio Calabria si trova al centro di una trasformazione amministrativa che promette di ridisegnare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso la creazione di nuove circoscrizioni territoriali. La II Commissione Statuto e Regolamenti ha dato il via libera al regolamento definitivo, un documento frutto di uno studio serrato volto a implementare un sistema di prossimità. Il consigliere Giuseppe Marino ha definito questa approvazione come una giornata storica per l'amministrazione locale. L'obiettivo dichiarato è rendere i residenti protagonisti attivi della vita pubblica, consegnando alle nuove circoscrizioni funzioni operative che renderanno il governo della città più snello ed efficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

