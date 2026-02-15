Prato ciclista rapinato da una baby gang Fermati tre minorenni
A Prato, tre minorenni hanno rapinato un ciclista, causando timore tra i residenti della zona. I carabinieri di Iolo hanno arrestato due ragazzi di 16 anni e un 17enne, dopo averli fermati mentre tentavano di fuggire con il bottino. La rapina si è verificata in pieno giorno in via Mazzoni, dove l’uomo è stato avvicinato e minacciato con un coltello.
Due ragazzi di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati a Prato dai carabinieri di Iolo, con l'accusa di aver rapinato un uomo in bicicletta. L'episodio risale alla scorsa settimana ma è stato reso noto ieri 14 febbraio dall'Arma, in una nota. Stando a quanto ricostruito, i tre minorenni sono stati individuati dai militari mentre cercavano di fuggire in sella alla bicicletta che avrebbero sottratto. Gli operatori sarebbero riusciti a rintracciarli in via Turchia, nella zona del Soccorso. Nel corso del successivo controllo, due dei tre minori sono stati trovati in possesso di un piccolo quantitativo di hashish e di un orologio di marca.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
