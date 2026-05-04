Picchiato e rapinato da una baby gang

Un ragazzo di 16 anni è stato vittima di una rapina e di un'aggressione ieri pomeriggio nei giardini di viale Righi. Intorno alle 18, mentre aspettava un’amica, è stato avvicinato da circa dieci giovani, descritti come di origine straniera, che lo hanno circondato e aggredito. La vittima ha riportato alcune ferite e ha poi chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini.

Un ragazzo di 16 anni è stato rapinato ieri pomeriggio ai giardini di viale Righi. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 18 il giovane stava aspettando un’amica quando sarebbe stato avvicinato da un gruppo di circa dieci coetanei, descritti come di origine straniera, che lo avrebbe accerchiato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio Notizie correlate Prato, ciclista rapinato da una baby gang. Fermati tre minorenniDue ragazzi di 16 anni e uno di 17 sono stati arrestati a Prato dai carabinieri di Iolo, con l'accusa di aver rapinato un uomo in bicicletta. Tredicenne rapinato da una baby gang in zona Bocconi a Milano, salvato da un agente fuori servizioUn tredicenne di Milano assalito da una baby gang è stato salvato da un agente fuori servizio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Seregno, picchiato e rapinato all’appuntamento hot: tre condanne del tribunale di Monza; Senza fissa dimora aggredito e rapinato: chiusa l’inchiesta; Picchiato e rapinato il proprietario di un mini-market ad Agrigento: al via le indagini; Il commerciante aggredito in via Atenea lascia l'ospedale: picchiato dal branco per 100 euro e bottiglie di alcolici. Boscoreale, picchiano e rapinano vittima in strada: due arrestiUna rapina a Boscoreale, arrestati due bulgari accusati di avere picchiato e derubato la loro vittima. Il raid a marzo scorso, dopo dopo due mesi oggi a Pagani i Carabinieri della Stazione di Boscorea ... lostrillone.tv Picchiati e rapinati in casa a Castelmarte: un bottino di 15mila euroFamiglia in ostaggio per un’ora. Forse una banda dell’Est che ha agito nella serata di lunedì. Le vittime sono state tutte legate ... laprovinciadicomo.it Il rider picchiato perché non aveva il resto a Torino x.com Finale playoff choc: calciatore dell’Atletico Pisciotta picchiato dopo gara a Palomonte - facebook.com facebook