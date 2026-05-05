Il Circo Zarathustra presenta uno spettacolo dedicato al pensiero di Friedrich Nietzsche, affrontando le sue idee in modo originale. La rappresentazione cerca di trasmettere concetti complessi come la critica alla morale e alla religione, senza semplificazioni. La sfida consiste nel rendere accessibili questi temi senza perdere la profondità del pensiero filosofico dell’autore. La produzione si distingue per l’approccio originale e per l’uso di elementi scenici che richiamano i testi dello scrittore tedesco.

Non proprio una passeggiata. Per quanto si possano adorare la filosofia e le scienze sociali. Portare in scena il pensiero di Friedrich Nietzsche sembra infatti avventura garibaldina e un po’ matta. Quindi non può che incuriosire questo " Circo Zarathustra ", dissacrante fin dal titolo, da domani a domenica al Piccolo Teatro Grassi. Palcoscenico prestigioso. Ma la locandina è solida. Visto che il progetto è scritto e diretto da Leonardo Petrillo per il Biondo di Palermo. E in scena sono protagonisti Violante Placido ed Ennio Coltorti, affiancati da Lucia Brusadin, Salvo Cirrincione, Lorenzo Covello e Giuseppe Muscarello. Bel cast. Che Violante è nei cuori di tutti noi fin dai lontani (lontanissimi) tempi di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Circo Zarathustra. Nietzsche e il suo pensiero

Circo Zarathustra - Nietzsche in pista - Intervista a Leonardo Petrillo

Notizie correlate

"Circo Zarathustra": al Biondo lo spettacolo che porta in scena il pensiero di Nietzsche, sul palco anche Violante PlacidoDebutta in prima nazionale, sabato 25 aprile alle ore 19, al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo “Circo Zarathustra - Nietzsche in pista” di...

Pietrasanta: lo Zarathustra di Nietzsche resta in città fino a giugnoLa scultura ispirata al personaggio filosofico di Nietzsche, denominata Zarathustra, resterà esposta nella zona della Passeggiata di Ciulla e in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Circo Zarathustra: al Biondo lo spettacolo che porta in scena il pensiero di Nietzsche, sul palco anche Violante Placido; Circo Zarathustra. Nietzsche e il suo pensiero; Violante Placido ed Ennio Coltorti in Circo Zarathustra: Nietzsche in pista; Circo Zarathustra al Teatro Biondo di Palermo: la filosofia si fa spettacolo.

Circo Zarathustra. Nietzsche e il suo pensieroNon proprio una passeggiata. Per quanto si possano adorare la filosofia e le scienze sociali. Portare in scena il pensiero di Friedrich Nietzsche sembra infatti avventura garibaldina e un po’ matta. ilgiorno.it

Violante Placido ed Ennio Coltorti in Circo Zarathustra: Nietzsche in pistaDal 6 al 10 maggio 2026 va in scena presso il Teatro Grassi di Milano (via Rovello 2) lo spettacolo Circo Zarathustra: Nietzsche in pista, scritto e diretto da Leonardo Petrillo e interpretato da ... mentelocale.it

Attingendo agli scritti di #Nietzsche, Leonardo Petrillo crea un’opera sorprendente che analizza il pensiero del filosofo più controverso della modernità, con Ennio Coltori e #ViolantePlacido. “Circo Zarathustra” 6 - 10 maggio | Teatro Grassi bit.ly/circo_zarath x.com

#EventiPA - Circo Zarathustra Circo Zarathustra di Leonardo Petrillo con Violante Placido ed Ennio Coltorti debutta al Teatro Biondo di Palermo: Friedrich Nietzsche, il più importante e controverso filosofo della modernità torna a parlarci sotto il ten...https://pale - facebook.com facebook