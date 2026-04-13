A Pietrasanta, una scultura ispirata a Zarathustra, il personaggio di Nietzsche, sarà visibile fino al 2 giugno. L’opera si trova nella zona della Passeggiata di Ciulla e in piazza Statuto, attirando l’attenzione di visitatori e cittadini. La scultura rimarrà in esposizione per diversi mesi, consentendo a chiunque di ammirarla nel centro della città.

La scultura ispirata al personaggio filosofico di Nietzsche, denominata Zarathustra, resterà esposta nella zona della Passeggiata di Ciulla e in piazza Statuto a Pietrasanta fino al 2 giugno. L’opera monumentale, che pesa 600 chili e svetta per quasi 4 metri d’altezza, ha la sua permanenza estesa rispetto alla scadenza originaria fissata per il 1° marzo, dopo la sua prima presentazione avvenuta nel novembre 2025. Un mosaico culturale tra memoria e innovazione. Il artistico locale si arricchisce di diverse direttrici espressive che coinvolgono l’intero territorio. Mentre la figura del profeta immaginario continua a dialogare con lo spazio urbano, presso la Chiesa della Misericordia è possibile ammirare la video installazione curata da Raffaetà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietrasanta: lo Zarathustra di Nietzsche resta in città fino a giugno

Goretzka, no all’Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di...

Promozione. Non passa la pareggite acuta. Il Pietrasanta resta in biancocasalguidi 0 pietrasanta 0 CASALGUIDI: Giuntini, Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli, An.