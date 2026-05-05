Circle Mirror Transformation di Annie Baker in scena al Teatro Ivo Chiesa

Da genovatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio il Teatro Ivo Chiesa ospita “Circle Mirror Transformation”, un’opera scritta dalla drammaturga statunitense Annie Baker, vincitrice del Premio Pulitzer. La pièce, tra le più note della sua produzione, viene rappresentata in scena durante questa settimana. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale con un’attenzione particolare alle dinamiche di vita quotidiana e alle sfumature dei personaggi.

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio va in scena al Teatro Chiesa “Circle Mirror Transformation”, una delle opere più celebri di Annie Baker, drammaturga statunitense Premio Pulitzer, acclamata per il suo stile minimalista e l’abilità nel catturare la vita quotidiana con sensibilità e ironia.La.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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