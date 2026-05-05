Circle Mirror Transformation di Annie Baker in scena al Teatro Ivo Chiesa

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio il Teatro Ivo Chiesa ospita “Circle Mirror Transformation”, un’opera scritta dalla drammaturga statunitense Annie Baker, vincitrice del Premio Pulitzer. La pièce, tra le più note della sua produzione, viene rappresentata in scena durante questa settimana. La rappresentazione si inserisce nel calendario teatrale con un’attenzione particolare alle dinamiche di vita quotidiana e alle sfumature dei personaggi.

Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio va in scena al Teatro Chiesa “Circle Mirror Transformation”, una delle opere più celebri di Annie Baker, drammaturga statunitense Premio Pulitzer, acclamata per il suo stile minimalista e l’abilità nel catturare la vita quotidiana con sensibilità e ironia.La.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Ci sono spettacoli in cui le intenzioni di chi scrive la drammaturgia vengono realizzate (trasformate) in scena in modo appropriato e conseguente. “Circle mirror transformation” ne è un esempio perfetto. Con la regia di @valeriobinasco prodotto da @teatrostabi - facebook.com facebook

#ValerioBinasco dirige e interpreta la pièce di #AnnieBaker – Premio #Pulitzer per la Drammaturgia 2014: una riflessione sul teatro e sul tempo che ci attraversa. "Circle Mirror Transformation" 28 aprile - 3 maggio | Teatro Strehler bit.ly/circle_mirror_… x.com