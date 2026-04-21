Al Teatro della Pergola va in scena “Circle Mirror Transformation”, una commedia di Annie Baker vincitrice dell’Obie Award. La rappresentazione vede alla regia Valerio Binasco, noto per le sue interpretazioni teatrali. La pièce, apprezzata in diversi paesi, racconta le vicende di un gruppo di persone che partecipano a un corso di teatro, e si distingue per il suo umorismo e realismo. La messa in scena si inserisce nel panorama delle produzioni teatrali di rilievo internazionale.

FIRENZE – Al Teatro della Pergola, dal 21 al 26 aprile, la brillante commedia Circle Mirror Transformation di Annie Baker, diretta e interpretata da Valerio Binasco. Lo spettacolo, che Binasco interpreta con Pamela Villoresi, Alessia Giuliani, Andrea Di Casa, Maria Trenta, riunisce cinque sconosciuti in una sala teatrale anonima di provincia per un corso di recitazione. Attraverso sei settimane di esercizi teatrali, i protagonisti scoprono legami inaspettati, in un susseguirsi di momenti comici e toccanti. Circle Mirror Transformation è un’opera tenera, sorprendente e vera, che riflette sul teatro, la vita e il tempo che ci attraversa. Con dialoghi realistici e silenzi carichi di significato, Baker esplora i micro-drammi dell’esistenza e le trasformazioni interiori che avvengono anche nei contesti più ordinari.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro della Pergola: Valerio Binasco in “Circle Mirror Transformation” di Annie Baker

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