Dopo dieci anni di chiusura, la Sala del compasso sulla Cupola di Novara riapre al pubblico, trasformandosi in un nuovo polo culturale cittadino. La riapertura segna il ritorno di uno spazio storico che ora potrà essere visitato di nuovo, offrendo un punto di riferimento per eventi e esposizioni. La sala, situata all’interno dell’edificio antonelliano, torna a essere accessibile dopo un lungo periodo di inattività.

Dopo dieci anni di silenzio, la Sala del compasso antonelliana torna a essere uno spazio vivo per la città. La riapertura ufficiale al pubblico è avvenuta lo scorso sabato 11 aprile, in occasione di un evento che ha unito storia e intrattenimento, segnando la fine di un lungo periodo in cui la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

A Pavia si avvia il restauro dell’ex stabilimento Necchi, nuovo polo culturale e sociale per la cittàA Pavia è ufficialmente avviato il progetto di restauro dell’ex stabilimento Necchi, un’area industriale storica che da decenni ospitava la fabbrica...

La mostra sulla famiglia Loretz arriva al Polo Culturale Cosway: “Portarono la ceramica a Lodi”Lodi, 27 febbraio 2026 – Una famiglia di artisti che attraversa l’Ottocento tra Lodi e Milano, lasciando un segno nella storia della ceramica e della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Novara, la Sala del compasso sulla Cupola riapre al pubblico: un nuovo polo culturale per la città; L’agenda degli appuntamenti da martedì 21 aprile a domenica 10 maggio; Fermato dalla Polizia di Stato per rissa in stazione: arrestato e accompagnato al CPR di Gorizia; Sala consiliare piena di libri e di pubblico per il Novara Libro Festival.

I consulenti del lavoro di Novara dedicano la sala riunioni della sede dell'Ordine provinciale all'indimenticato presidente Bartolomeo La PortaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NovaraToday I consulenti del lavoro di Novara ... novaratoday.it

Allerta rossa, a Novara aperta la sala operativa. Previste criticità nel bacino del Sesia e del ToceAllerta rossa, dopo Torino anche Novara ha aperto la sala operativa in modalità h24. Previste criticità nel bacino del Sesia e del Toce. La decisione fa seguito al bollettino di allerta emesso da Arpa ... lavocedinovara.com

Li Qiang incontra il presidente del Mozambico Daniel Chapo Il 21 aprile, nella mattinata, il premier cinese Li Qiang ha ricevuto nella Grande Sala del Popolo a Beijing il presidente del Mozambico Daniel Chapo, in Cina per una visita di Stato. Li Qiang ha dichi - facebook.com facebook

In una gremita Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano si è aperta la III edizione di "Idee per il futuro - Nel cuore di Roma", iniziativa promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con l'Associazione Futuro delle Idee. x.com