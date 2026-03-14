Novara ripartono le salite alla Cupola di San Gaudenzio

A Novara, oggi, sabato 14 marzo, sono riprese le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio. I visitatori possono salire fino alla guglia, che si trova a 100 metri di altezza, per ammirare il panorama. Le salite erano state sospese, ma da oggi sono di nuovo accessibili al pubblico.

Ripartono oggi, sabato 14 marzo, le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio, con le salite fino alla guglia a 100 metri di altezza. Dopo la pausa invernale, infatti, il monumento simbolo della città riapre al pubblico per accogliere i visitatori e portarli all'interno dell'opera di Alessandro Antonelli attraverso uno dei percorsi di visita più suggestivi dedicati alla scoperta della città. Il tour è promosso da Kalatà con il Comune di Novara, in collaborazione con Atl eFondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio 1552. La visita conduce i partecipanti nel cuore della Cupola di San Gaudenzio, elemento inconfondibile dello skyline novarese e ben riconoscibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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