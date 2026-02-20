Nautica sempre più green Tutela e cura dell’ambiente Viareggio traccia la rotta

Nautica sempre più green: il Comune di Viareggio ha firmato un accordo per proteggere il mare e le sue coste. La causa è il crescente interesse per pratiche sostenibili nel settore nautico, che spinge le aziende a ridurre l’impatto ambientale delle imbarcazioni. Il “Protocollo d’intesa” coinvolge realtà nazionali impegnate in tutela, innovazione e gestione responsabile della nautica da diporto. L’obiettivo è promuovere pratiche più eco-friendly e responsabilizzare gli operatori del settore. La firma si inserisce in un percorso di trasformazione verso un mare più pulito.

Rispetto del mare e delle sue coste al centro del “Protocollo d’intesa per la promozione della sostenibilità ambientale delle unità da diporto”, un accordo che unisce alcune tra le realtà più attive a livello nazionale nei settori della tutela ambientale, dell’innovazione e della gestione sostenibile della nautica. Il documento, sottoscritto dall’amministrazione comunale di Viareggio, l’associazione Greenaccord ETS, l’associazione nazionale Comuni Virtuosi, l’associazione Zero Waste Italy, la Fondazione Marevivo Ets, Esper – Società Benefit e Navigo, è stato presentato ieri al nuovo mercato ittico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nautica sempre più green. Tutela e cura dell’ambiente . Viareggio traccia la rotta L’impegno per la tutela verso l’ambiente certificato "Made green in Italy" dal ministeroL’Oleificio Zucchi riceve la certificazione del ministero per il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Scandone, Trasente traccia la rotta: “Serve più cuore per il girone di ritorno”Al giro di boa del campionato, il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, ha commentato con realismo la situazione della squadra dopo la fine del girone d’andata a L’Aquila, sottolineando la necessità di maggiore impegno e determinazione per affrontare il secondo turno con rinnovata motivazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nautica sempre più green. Tutela e cura dell’ambiente . Viareggio traccia la rotta; Enecom porta a Seaquip l’eccellenza italiana del fotovoltaico; AS Labruna, al NauticSud con tutti i suoi prodotti. Dalla nuova gamma di batterie ai motori tradizionali; Seatechnology, crescita internazionale e buyer ICE. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla VSG Cup 2026, il campionato a squadre che unisce vela, sci e golf in un format pensato per promuovere lo sport outdoor a tutti i livelli. Dalle piste piemontesi di Bielmonte ai green liguri di Arenzano fino alle regate nel - facebook.com facebook