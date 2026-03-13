Voci giovani | un nuovo podcast dedicato ai giovani imprenditori e professionisti

Sabato 14 marzo sarà disponibile la prima puntata del nuovo podcast “Voci giovani”, dedicato ai giovani imprenditori e professionisti italiani. La puntata, intitolata “È il nostro turno”, si propone di mettere in luce le esperienze di chi lavora nel sistema produttivo e di favorire un confronto diretto tra i protagonisti di questa realtà.

La puntata zero del nuovo podcast “Voci giovani”, dedicato al confronto tra giovani imprenditori, professionisti e protagonisti del sistema produttivo italiano, uscirà sabato 14 marzo e si intitolerà “È il nostro turno”. Donald Balla, presidente giovani Ance Chieti Pescara, ha affermato: “Voci giovani nasce dalla quotidianità, da quelle situazioni che molti giovani imprenditori e professionisti si trovano a vivere ogni giorno: contesti in cui si viene spesso etichettati come “troppo giovani”, “con poca esperienza” o semplicemente “figlio di”. Etichette che rischiano di mettere in secondo piano il valore delle idee, delle responsabilità e del contributo che una nuova generazione può portare al dibattito economico e sociale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

