Attacco Usa-Israele all’Iran le reazioni dei leader mondiali Cina e Russia bussano all’Onu | Stop immediato alla guerra

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco contro l’Iran, mentre i leader mondiali esprimono le loro reazioni. Cina e Russia hanno presentato una richiesta all’Onu per un intervento immediato e la fine delle ostilità. Nel frattempo, la premier italiana ha commentato che ogni azione volta a ridurre le tensioni è benvenuta. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Gli occhi del mondo su Teheran. La premier italiana Giorgia Meloni sostiene "ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, convoca una riunione d’emergenza del Consiglio di difesa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, da Abu Dhabi, esprime preoccupazioni “molto, molto elevate" e invita l’Iran a tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti e a mettere fine al suo programma nucleare. Il premier britannico Keir Starmer ribadisce l'appello del suo governo, già condiviso con Francia e Germania, contro ogni ulteriore "escalation" nella regione. Il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Non possiamo permetterci un'altra guerra prolungata e devastante in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Israele e Usa attaccano l’Iran, Russia: “Colpito perché non si sottomette ai diktat”. Cina: “Evitare ulteriori escalation”La Cina, tra le principali destinatarie del messaggio implicito nell’attacco degli Stati Uniti all’Iran, ha lanciato un avvertimento contro ulteriori...

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Non sarà guerra lampo”. Schlein, Bonelli e Fratoianni: “Fuori dal diritto internazionale”Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti d’America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la...

