Cina almeno 21 morti nell'esplosione di una delle più grandi fabbriche di fuochi d'artificio al mondo

Un’esplosione si è verificata in una delle più grandi fabbriche di fuochi d’artificio del mondo, situata nella città di Liuyang. Secondo le autorità, almeno 21 persone hanno perso la vita e 61 sono rimaste ferite nell’incidente. La fabbrica coinvolta è la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, nota tra gli operatori del settore. I soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire le operazioni di emergenza.

Almeno 21 persone sono morte e altre 61 sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta alla Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company di Liuyang, una delle più importanti fabbriche di fuochi d'artificio al mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una potente esplosione si è verificata nel pomeriggio di ieri presso la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company a Liuyang, nella provincia dello Hunan (Cina), causando la morte di almeno 21 persone e il ferimento di altre 61. - facebook.com facebook

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