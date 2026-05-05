Cimino attacca i consiglieri | Non hanno gestito le aree militari
Il sindaco ha accusato alcuni consiglieri di non aver gestito correttamente le aree militari presenti nella zona della Spezia. La critica si riferisce alla mancata attenzione o intervento riguardo a queste aree, senza specificare i nomi degli interessati. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle prossime rinegoziazioni che potrebbero influire sulla gestione dello sportivo Montagna, anche se i dettagli non sono ancora stati comunicati ufficialmente.
? Cosa scoprirai Chi ha davvero ignorato il problema delle aree militari alla Spezia?. Come influiranno le nuove rinegoziazioni sulla gestione dello sportivo Montagna?. Perché i cittadini devono pagare gli oneri per l'ex ospedale Falcomatà?. Quali rischi reali nascondono i tetti in eternit di Marola?.? In Breve Rinegoziazione oneri per sportivo Montagna e ex ospedale militare Falcomatà.. Bonifica tetti in eternit a Marola avviata dall'attuale giunta.. Richieste tavoli confronto inviate al Ministero Difesa durante mandato Guerini.. Impatto gestione aree militari su attività sociali e borgate locali.. L’assessore Pietro Antonio Cimino ha lanciato un attacco frontale contro i consiglieri regionali Natale e Orlando, accusandoli di aver ignorato il problema delle aree militari della Spezia durante i loro passati incarichi di governo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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