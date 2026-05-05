Il sindaco ha accusato alcuni consiglieri di non aver gestito correttamente le aree militari presenti nella zona della Spezia. La critica si riferisce alla mancata attenzione o intervento riguardo a queste aree, senza specificare i nomi degli interessati. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulle prossime rinegoziazioni che potrebbero influire sulla gestione dello sportivo Montagna, anche se i dettagli non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

? Cosa scoprirai Chi ha davvero ignorato il problema delle aree militari alla Spezia?. Come influiranno le nuove rinegoziazioni sulla gestione dello sportivo Montagna?. Perché i cittadini devono pagare gli oneri per l'ex ospedale Falcomatà?. Quali rischi reali nascondono i tetti in eternit di Marola?.? In Breve Rinegoziazione oneri per sportivo Montagna e ex ospedale militare Falcomatà.. Bonifica tetti in eternit a Marola avviata dall'attuale giunta.. Richieste tavoli confronto inviate al Ministero Difesa durante mandato Guerini.. Impatto gestione aree militari su attività sociali e borgate locali.. L’assessore Pietro Antonio Cimino ha lanciato un attacco frontale contro i consiglieri regionali Natale e Orlando, accusandoli di aver ignorato il problema delle aree militari della Spezia durante i loro passati incarichi di governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimino attacca i consiglieri: “Non hanno gestito le aree militari

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