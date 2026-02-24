Nessi attacca Rapinese su Villa Olmo | Ë l' ultimo lido della città gestito da comaschi

Nessi critica Rapinese per Villa Olmo, definendola l’ultimo spazio pubblico gestito da cittadini di Como. La sua opposizione deriva dal fatto che il Comune ha deciso di affidare la gestione a una società privata. La polemica si infiamma anche perché il lido è stato chiuso durante la stagione calda, suscitando malumori tra residenti e frequentatori. La discussione si fa più accesa mentre si aspetta una risposta ufficiale.

Un'altra diatriba che rischia di innescare nuove tensioni in città. Se non la beffa di un lido chiuso in estate. D'altronde il metodo Rapinese tolleranza zero, confronto zero è ormai la cifra di questa città. E dunque dopo quelle di Forza Italia arrivano anche le proteste di Vittorio Nessi, consigliere di minoranza con Svolta Civica. "Perché interrompere una gestione eccellente di un bene comasco quando questa funziona perfettamente? Villa Olmo - scrive Nessi in una nota - era rimasto l’ultimo lido della città, gestito da comaschi, dopo che in molti si erano sentiti “sfrattati” da Villa Geno, a causa dell’impennata del costo dell’ingresso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

