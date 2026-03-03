Trump | Abbiamo distrutto tutte le apparecchiature militari Poi attacca Spagna e Regno Unito | Non sono contento

Un portavoce ha dichiarato che tutte le apparecchiature militari sono state distrutte, specificando che la marina, l’aeronautica e i sistemi di rilevamento sono stati eliminati. In un intervento successivo, sono state criticate le forze militari di Spagna e Regno Unito, descrivendo le loro capacità come assenti o compromesse, con radar e altre infrastrutture distrutte.

«Non hanno una marina militare, non hanno un’aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti. Di fatto tutto è stato distrutto». Così Donald Trump ha annunciato gli sviluppi dell’ultima operazione militare in Iran, congiunta con Israele, nel corso del bilaterale con Merz nello Studio Ovale. Il regime di Teheran ha subito ingenti perdite militari e politiche, a partire dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid nei giorni scorsi. Il presidente americano ha rigetto l’ipotesi secondo cui lo Stato ebraico avrebbe forzato la mano nell’offensiva: «No. Potrei essere stato io a costringerli. Secondo me, quei pazzi (gli iraniani ndr) avrebbero attaccato per primi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Trump su tutte le furie contro l’Europa, annuncia nuovi dazi: 10% a Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinaviDonald Trump va su tutte le furie contro l’Europa per il braccio di ferro sulla Groenlandia e annuncia nuovi dazi su alcuni Paesi europei.

Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti(Adnkronos) – Era un incontro programmato da tempo quello fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questo martedì 3 marzo, alla Casa...

