In Cile, sono stati destinati 170 ettari di foresta per assorbire circa 80.000 tonnellate di CO2. Gli agricoltori coinvolti potranno ottenere ricavi attraverso la vendita di crediti di carbonio, mentre si pianifica di proteggere specie arboree che contribuiscono alla biodiversità della Foresta Valdiviana. Questi interventi si inseriscono in progetti di conservazione e riduzione delle emissioni atmosferiche.

? Cosa scoprirai Come faranno gli agricoltori a trarre profitto dai crediti di carbonio?. Quali specie arboree proteggeranno la biodiversità della Foresta Valdiviana?. Come verrà distribuito il reddito tra le famiglie locali coinvolte?. Perché questo progetto compenserà le emissioni di un'intera città?.? In Breve Piantumazione di specie native Rauli, Coigùe e Roble su 170 ettari di ex pascoli.. Gestione quarantennale con supporto tecnico dell'organizzazione non profit AIFBN.. Distribuzione dei proventi dei crediti di carbonio tra le famiglie di agricoltori locali.. 55mila tonnellate di CO2 compenseranno le emissioni delle infrastrutture del gruppo Mundys.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cile: 170 ettari di foresta per assorbire 80mila tonnellate di CO2

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