A pochi chilometri dall’aeroporto di Bologna, è stato realizzato un bosco urbano di quarant’anni. L’area ospita 28.000 alberi su un terreno di circa 40 ettari, con il fine di assorbire circa 2.300 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell’aria nella zona e a contribuire a ridurre le emissioni di gas serra.

Bologna, 5 marzo 2026 – Quaranta ettari di suolo dove hanno trovato posto 28mila alberi, con l’obiettivo di far loro assorbire 2300 tonnellate di CO2 all’anno. E’ il dna della fascia boscata che l’Aeroporto Marconi ha realizzato a nord della pista di volo, in otto diverse aeree dove è sorto il primo bosco certificato da Fsc Italia per la gestione forestale responsabile. «Il Marconi è il primo aeroporto al mondo a ottenere la certificazione Fsc di gestione forestale responsabile», spiega il direttore generale e ad Nazareno Ventola». Trentasei del totale degli ettari sono oggi destinati a bosco, mentre quattro sono costituiti da radure prative dedicate agli insetti impollinatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bosco urbano ai confini dell’aeroporto per assorbire 2.300 tonnellate di CO2

