Tavola festa per gli allievi under 17 Sono campioni provinciali

Lo scorso fine settimana, la squadra under 17 ha festeggiato il titolo di campione provinciale dopo aver ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Firenze Ovest nello scontro diretto. La partita, valida per la finale del torneo locale, ha visto entrambe le formazioni impegnate in una sfida equilibrata e combattuta, che ha confermato il successo della squadra nella competizione. La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio, con la presenza di allenatori e supporter.

Il pareggio a reti bianche maturato nello scontro diretto contro il Firenze Ovest, lo scorso fine settimana, si è rivelato ininfluente: il Tavola ha vinto il campionato provinciale "allievi U17" e nella prossima stagione, a ventidue anni di distanza dall’ultima volta, tornerà a disputare il campionato regionale. La corsa dei ragazzi di mister Safina è tutta nei numeri: ventuno partite vinte sulle ventiquattro disputate (con una sola sconfitta) ben 103 gol messi a segno (miglior attacco del torneo) e solamente otto reti al passivo (miglior difesa del raggruppamento). Un successo al quale hanno contribuito anche il direttore generale Silvio Guzzo ed il direttore sportivo Alessandro Becheri, per un progetto che promette di dare frutti anche nel futuro prossimo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tavola, festa per gli allievi under 17. Sono campioni provinciali Notizie correlate ‘Torneo di Scacchi Scuola’, i ragazzi della primaria dell’Oriani sono campioni provincialiTempo di lettura: 2 minutiGrande soddisfazione per l’istituto comprensivo “Oriani” di Sant’Agata de’ Goti dopo i risultati conseguiti dai propri... Leggi anche: Settore giovanile - Il successo. Tau: "Allievi Elite» campioni regionali Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis tavolo, a Verzuolo grande festa per la promozione in A2; La cicoria fiorisce in tavola; Piacenza Collettiva torna in città: una settimana di popolo e di festa; Il Molise in tavola con Max Mariola: cucina, identità e festa nel cuore di Campobasso. La collezione per la tavola di Gustaf Westman per Ikea ha dei colori bellissimiSarà disponibile in Italia da ottobre, la nuova attesissima collezione di Ikea per la tavola delle feste che rompe gli schemi dell’apparecchiatura tradizionale. A firmarla è il designer Gustaf Westman ... living.corriere.it Festa per il ricollocamento della tavola della Madonna degli ScoutSi celebra domani la ricollocazione della tavola della Madonna degli Scout sul percorso fluviale ‘Brighi’ a cura del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) e del Gruppo Agesci. Una domenica ... ilrestodelcarlino.it MENÙ DEL 25 APRILE: COSA PORTARE IN TAVOLA ...Continua - facebook.com facebook Cosa fare quando a tavola il partner si dedica a controllare il proprio cellulare sottraendosi alla coppia Lo spiega la Dottoressa Cozzolino x.com