Ciclismo Dal calcio alla bici | il figlio d’arte va a segno

Qualche settimana fa, un bambino di nove anni ha deciso di passare dal calcio al ciclismo. Abita con i genitori in una località vicino a Pescia e, fino a poco tempo fa, giocava a calcio con entusiasmo. La sua scelta di dedicarsi alla bici è stata comunicata al padre, un noto ex ciclista con una lunga carriera alle spalle. La famiglia vive in un quartiere tranquillo e il ragazzo si sta avvicinando al mondo delle due ruote.

Qualche settimana fa Christian Fiorenza nove anni compiuti il 10 febbraio, che abita con i genitori a Veneri di Pescia e che giocava al calcio si rivolse al padre Francesco, conosciutissimo personaggio del ciclismo per i suoi trascorsi come atleta. "Babbo non mi va più di giocare al calcio voglio provare con il ciclismo dove tu hai vinto tante gare". Detto e fatto in pochi giorni con il tesseramento come giovanissimi della categoria G3 alla Polisportiva Milleluci Ciclismo di Casalguidi. Le prime gare, la presenza anche al Meeting Regionale Memorial Franco Ballerini nel Parco delle Terme a Montecatini quindi sabato scorso la gara sulla pista del ciclodromo di Coltano alla periferia di Pisa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Dal calcio alla bici: il figlio d’arte va a segno A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Ciclismo: al figlio d'arte Rosola Pezzo la Cronoversilia junioresLido di Camaiore,9 marzo 2026 – A quasi 52 di media Patrik Rosola Pezzo si è aggiudicato la quarta edizione della Cronoversilia, anteprima della... Cecilia Canziani, storica dell’arte, è la curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia. Negli ultimi, frenetici, giorni segue anche i suoi laureandi e il figlioCecilia Canziani, nata a Roma nel 1976, storica dell’arte, titolare della cattedra di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al-Ahli Damascus - Al Ittihad Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Lo sport entra nelle scuole di Montesilvano con Scuolimpiadi 2026 [FOTO]; Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 4 maggio: serie A, Premier e ciclismo femminile; Homs Al-Fidaa - Al Taliya Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti. Ciclismo. Dal calcio alla bici: il figlio d’arte va a segnoQualche settimana fa Christian Fiorenza nove anni compiuti il 10 febbraio, che abita con i genitori a Veneri di Pescia e che giocava al calcio si rivolse al padre Francesco, conosciutissimo personaggi ... sport.quotidiano.net FIORENZA, IL FIGLIO D'ARTE: «BASTA COL CALCIO, PAPÀ, VOGLIO CORRERE IN BICI COME TE»Qualche settimana fa Cristian Fiorenza, nove anni compiuti il 10 febbraio, che abita con i genitori a Veneri di Pescia e che giocava al calcio, si rivolse al padre Francesco, conosciutissimo personagg ... tuttobiciweb.it Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo - facebook.com facebook Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo x.com