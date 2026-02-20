Cosa è successo nello short track | giro guadagnato come nel ciclismo Arianna Sighel non si accorge dell’arrivo!

Confusione totale nel quarto di finale 3 dei 1500 metri, specialità dello short track che anima la serata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La belga Tineke den Dulk va in fuga da lontano, le altre atlete tergiversano e lei conquista un giro, accodandosi al gruppo principale ed estraniandosi poi dalla lotta accesa dalle rivali di turno, visto che nei fatti era già certa di chiudere la sessione in prima posizione. Non è un evento unico ed esclusivo a livello internazionale, in passato il nostro Yuri Confortola riuscì a vincere una tappa di Coppa del Mondo proprio con attacco portato nelle battute iniziali e che non venne rintuzzato dagli altri pattinatori.🔗 Leggi su Oasport.it

