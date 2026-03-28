Il campo di calcio Simone Neto Dell'Acqua a Ciccarello, inaugurato circa un anno fa, è stato utilizzato raramente e solo per eventi occasionali. Recentemente, l’amministrazione comunale ha deciso di restituire l’impianto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, anticipando rispetto ai piani iniziali. La decisione riguarda la gestione e l’utilizzo futuro del campo, attualmente inattivo.

La convenzione scadrà a settembre ma l'amministrazione ritiene che l'ente proprietario potrà meglio garantire funzionalità e sicurezza dell'impianto, impegnandosi ad alcune obbligazioni vincolanti Il campo di calcio Simone Neto Dell'Acqua di Ciccarello è stato inaugurato quasi un anno fa, ma finora si è utilizzato soltanto per sporadici eventi. Società, scuole e soprattutto i ragazzi della città non hanno mai potuto usufruire di quello che è stato salutato come una conquista nella fame di strutture sportive patita a Reggio e spazio aggregativo e sano in un quartiere socialmente complesso. Un vero e proprio centro sportivo... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Campo di Ciccarello, il Comune lo restituisce in anticipo alla Figc

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