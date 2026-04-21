Bagheria Figc sceglie lo stadio come Centro federale territoriale per la formazione di giovani calciatori
Lo stadio comunale di Bagheria è stato scelto dalla Federazione italiana giuoco calcio come Centro federale territoriale dedicato alla formazione dei giovani calciatori. Dopo anni in cui l'impianto era stato chiuso al pubblico, sono stati riaperti i cancelli e ora rappresenta un punto di riferimento per la crescita sportiva nella zona. Questa decisione coinvolge direttamente lo sport locale e l'intera provincia.
Una svolta importante per lo sport bagherese e per l'intera provincia. Lo stadio comunale di Bagheria, per anni sottratto alla pubblica fruizione, dopo aver riaperto i cancelli al pubblico, diventa struttura scelta dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc) come Centro federale territoriale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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