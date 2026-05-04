Ciao Mamma diventa francobollo | pure la posta se mette a cantare

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di trasformare il celebre “Ciao Mamma” in un francobollo, segnando una novità nel settore postale. La scelta è stata annunciata ufficialmente e prevede l'emissione di un francobollo dedicato a questa frase, che negli ultimi tempi ha attirato l'attenzione per la sua presenza in vari contesti. La decisione si inserisce in un'operazione di valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Oh ragazzi, stavolta un se scherza: el Ministero delle Imprese e del Made in Italy s’è messo in testa de fa’ le cose in grande e tira fòri un francobollo tutto dedicato alla musica, ma mica a una qualunque. proprio a “Ciao Mamma” de Jovanotti! Dal 5 maggio 2026, infatti, esce sto francobollo che fa parte della serie “Le Passioni degli Italiani”, e già el nome dice tutto: musica, allegria e pure ‘na botta de nostalgia perchi se ricorda el pezzo a palla negli anni ‘90. La vignetta? ‘Na roba tutta colorata, co’ scritto “CIAO MAMMA” stile fumetto, da cui spuntano fiori come se fosse primavera pure sulla busta. Dietro, ‘na spirale che pare gira’ come la musica stessa, tipo energia bona che te trascina.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ciao Mamma” diventa francobollo: pure la posta se mette a cantare Notizie correlate Conte a Meloni: “Ci mette la faccia? Se non ci mette capacità l’Italia resta in braghe di tela. Con Trump subalternità ignobile”“Lei racconta una realtà mitologica, la sveglia referendaria non è suonata a Palazzo Chigi. Delia canta "Bella ciao" al Concertone, ma "partigiano" diventa "essere umano": scoppia la polemicaDelia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma.