Jovanotti | Ciao Alex Zanardi pedala libero per l’universo È stato un eroe per me per i ciclisti per quelli che si sono fatti male e per gli sportivi – VIDEO

Il cantante italiano ha condiviso un messaggio dedicato a Alex Zanardi, definendolo un eroe per sé e per molti sportivi, e ha pubblicamente invitato Zanardi a pedalare libero per l’universo. Il 3 maggio, in occasione di una passeggiata in bicicletta nel fine settimana, il cantante ha annunciato l’avvio del “Jova Giro”, un evento che si svolgerà durante il “Jova Summer Party”.

In attesa di lanciarsi nel “Jova Giro” che accompagnerà il “Jova Summer Party”, Jovanotti ieri 3 maggio si è messo sulla sella della sua bici per la sua passeggiata del weekend. Il cantautore ha preso in mano il cellulare per un ricordo e un omaggio speciale: “Dedico questa pedalata al grande Alex Zanardi, mio coetaneo, avevamo la stessa età che ieri (primo maggio, ndr) se n’è andato”. E ancora: “ È stato un eroe per me e per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male, per gli sportivi, per tutti. Un esempio, una grande persona, non l’ho mai incontrato di persona, l’ho sempre seguito con una grande ammirazione. Ciao Alex! Pedala libero, pedala libero per l’universo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jovanotti: “Ciao Alex Zanardi, pedala libero per l’universo. È stato un eroe per me, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male e per gli sportivi” – VIDEO Notizie correlate Padova, l’ultimo abbraccio ad Alex Zanardi. Jovanotti: "Era il mio eroe"Un papà va in bicicletta seguito dalla figlioletta, una signora porta a spasso il cane, due persone siedono su una panchina e si concedono un gelato. Alex Zanardi, l’incidente del 2001 sul circuito di Lausitz che gli costò l’amputazione delle gambe – Il videoIl 15 settembre 2001 è una data spartiacque nella carriera, e nella vita, di Alex Zanardi, morto oggi all’età di 59 anni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’ultima corsa di Zanardi, in migliaia a Padova per l’addio di domani; Martedì 5 maggio a Padova i funerali di Alex Zanardi; Zanardi: l'omaggio di Jovanotti, 'pedala libero per l'universo'; Alex Zanardi, l'omaggio di Jovanotti: Un esempio e una grande persona. Pedala libero per l'universo. Il video. Alex Zanardi, il ricordo sui social del cantante Jovanotti: E’ stato un eroe per me e per molti - Video«Ciao Alex. Pedala libero per l'universo». Anche Lorenzo Jovanotti, da appassionato di bicicletta, rende omaggio ad Alex Zanardi, campione dell’handbike che aveva fatto della sua bici speciale uno mez ... gazzettadiparma.it Alex Zanardi, l'omaggio di Jovanotti: Un esempio e una grande persona. Pedala libero per l'universo. Il videoDedico questa pedalata al grande Zanardi. Con un video girato in bicicletta e condiviso sul proprio profilo Instagram, Jovanotti - al secolo Lorenzo Cherubini - rende omaggio ad Alex Zanardi, l'ex p ... corrieredellumbria.it "Ciao Alex, orgoglio bolognese", in rossoblù. E, più in piccolo, "Alex eroe vero". I tifosi del Bologna hanno omaggiato al Dall'Ara - dove è si giocata la sfida col Cagliari - Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio. Le due squadre si sono schierate lungo il cerchio di - facebook.com facebook Ciao Alex #Zanardi, grazie per l'Esempio che sei stato: la tua resilienza e il tuo amore per la Vita sono insegnamenti che resteranno per sempre! x.com