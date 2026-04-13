Roma si prepara a ricordare i cento anni dal volo del dirigibile Norge sul Polo Nord, evento storico compiuto nel 1926 dal Generale Umberto Nobile. La città ospiterà diverse iniziative per celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo anche l’uso di tecnologie moderne. La commemorazione si svolge attraverso eventi che richiamano l’impresa di allora, con un’attenzione particolare per la memoria di quell’avventura.

Roma ospita una serie di eventi commemorativi per celebrare il centenario del sorvolo del Polo Nord compiuto dal Generale Umberto Nobile con il dirigibile Norge nel 1926. Le iniziative, promosse dall’Aeronautica Militare, dal CNR e dal Gruppo Prada, inizieranno martedì 15 aprile con incontri scientifici, mostre fotografiche e tavole rotonde su tecnologia e ricerca artica. Documentazione digitale e nuove prospettive sulla spedizione del 1926. Il percorso di celebrazioni prende il via domani presso la sede centrale del CNR con la giornata di studi intitolata Umberto Nobile: memorie di aria e fuoco. L’obiettivo non è la semplice rievocazione storica, ma il lancio di una piattaforma documentale digitale integrata che punta a modernizzare l’accesso alla memoria dell’impresa polare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nobile e il Norge: Roma celebra il centenario con la tecnologia

Lauro celebra il centenario della spedizione del dirigibile Norge e l'anniversario della fondazione della Polizia di StatoDal 9 al 12 aprile la città di Lauro ospita un programma di iniziative dedicate alla memoria, alla legalità e alla valorizzazione del territorio.

Cento anni fa il 'Norge' di Nobile sorvolò il Polo Nord per la prima voltaAGI - A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l'Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione...