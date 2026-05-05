Da oggi torna in sala la rassegna cinematografica organizzata da Filcams Cil e dall’associazione Anémic, intitolata ‘Ciak sul lavoro’. La manifestazione presenta diversi film dedicati al tema della crisi lavorativa, tra cui il documentario ‘Articolo 1’ di Luca Bianchini, che raccoglie testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze legate alla perdita di occupazione e alle difficoltà nel mondo del lavoro. L’evento si svolge fino al 27 maggio.

Ritorna in sala da oggi con ’Articolo 1’ di Luca Bianchini (foto), documentario che dà voce alle vittime, al 27 maggio ‘Ciak sul lavoro’, la rassegna cinematografica di Filcams Cil e associazione Anémic. "Fra crisi invadente, disagio sociale, impoverimento culturale, età pensionabile e disoccupazione giovanile, precariato e incertezze, il quadro - si spiega - riflette lo ‘stato di scarsa salute’ della nostra società, modificando da un lato i rapporti di forza fra capitale e lavoro, e franando dall’altro su un nuovo modello di sviluppo". "La carrellata che proponiamo – ha detto Gabriele Rizza di Anémic – mette in fila cinque titoli, quattro fiction e un documentario, ciascuno a suo modo emblematico di una situazione emergenziale, sempre più in affanno, quando non alla deriva".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ciak sul lavoro’: la Cgil proietta i film sulla crisi

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