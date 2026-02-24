Ad Avellino si lavora male? | la CGIL interroga il territorio sulla precarietà del lavoro e sul futuro dei giovani

La CGIL di Avellino ha avviato un'indagine sulla qualità del lavoro nel territorio, innescata dai segnali di precarietà e insoddisfazione tra i lavoratori. La causa deriva dalle difficoltà di trovare contratti stabili e dalla crescita della disoccupazione giovanile. Un focus particolare riguarda le condizioni nelle aziende locali, dove molti dipendenti lamentano turni irregolari e salari bassi. L’obiettivo è capire come questa situazione influenzi le possibilità di futuro dei giovani.

Qual è lo stato di salute del mercato del lavoro in Irpinia? Quali prospettive restano alle nuove generazioni in un contesto dominato dalla frammentazione contrattuale e dall'incertezza? Per rispondere a questi interrogativi e analizzare le profonde trasformazioni in corso, la CGIL di Avellino, insieme alla NIdiL CGIL di Avellino promuovono un incontro pubblico dal titolo "Ad Avellino si lavora male? Confronto sul lavoro precario". L'appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio alle ore 18:00, presso la sede dello SPI CGIL di Avellino, in viale Italia n.