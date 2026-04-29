Infortunio sul lavoro la preoccupazione di Fp Cgil | Non si abbassi la guardia sulla sicurezza

Nella mattinata di mercoledì 29, un operaio di Codigoro è rimasto coinvolto in un grave infortunio causato dal ribaltamento di un trattore. La Fp Cgil esprime amarezza e preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. L’incidente è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno avviando le verifiche del caso.

Amarezza e preoccupazione. Sono i sentimenti che muovono Fp Cgil a seguito del grave infortunio occorso all’operaio di Codigoro nel corso della mattinata di mercoledì 29 con il ribaltamento del trattore. E ritorna di prepotenza il nodo della sicurezza sul mondo del lavoro. La sigla esprime.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Fusari (Fp Cgil) sulla protezione civile: "Personale sotto del 42% e assunzioni bloccate. A rischio la sicurezza"Continua a far discutere il problema che interessa la protezione civile regionale dopo l'allarme lanciato a febbraio da Abruzzo Insieme.

Leggi anche: Salari stagnanti e inflazione galoppante: l’allarme della Fp Cgil sul lavoro in Calabria

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Troppi infortuni sul lavoro, Procura e Asl di Roma firmano un nuovo protocollo per gli interventi; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia; Grave infortunio sul lavoro in una struttura alberghiera: intervento dello SPRESAL.

28 aprile, Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro e Giornata per le vittime dell’amiantoCrescono nei primi due mesi del 2026, le denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2025, con più di 63.000 casi a febbraio. La Lombardia ha il maggior numero di segnalazioni e ... rainews.it

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, i dati sui morti in Italia ... tg24.sky.it

Infortunio sul lavoro all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Coinvolto un operaio di 46 anni, dipendente della ditta Semat, in servizio nel reparto manutenzione degli altiforni. Stando alle prime ricostruzioni, durante le operazioni nell'area del campo di c - facebook.com facebook

L’infortunio accusato a poche ore dalla sfida contro l’Arsenal potrebbe aver terminato in anticipo la stagione di Nico González. L’argentino rimarrà fuori per 3-4 settimane a causa di un problema muscolare e realisticamente potrebbe tornare in campo solo se l’ x.com