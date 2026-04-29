Infortunio sul lavoro la preoccupazione di Fp Cgil | Non si abbassi la guardia sulla sicurezza

Da ferraratoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 29, un operaio di Codigoro è rimasto coinvolto in un grave infortunio causato dal ribaltamento di un trattore. La Fp Cgil esprime amarezza e preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. L’incidente è stato segnalato alle autorità competenti, che stanno avviando le verifiche del caso.

Amarezza e preoccupazione. Sono i sentimenti che muovono Fp Cgil a seguito del grave infortunio occorso all’operaio di Codigoro nel corso della mattinata di mercoledì 29 con il ribaltamento del trattore. E ritorna di prepotenza il nodo della sicurezza sul mondo del lavoro. La sigla esprime.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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