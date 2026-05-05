ci intercettano la flotilla lancia il mayday ma arriva in grecia

Quattro imbarcazioni della Flotilla, partite dall’Italia con un leggero ritardo rispetto alle altre, si stanno avvicinando alle coste greche. Durante la notte, i membri a bordo hanno riferito di essere state intercettate da aerei e navi non riconosciuti. La situazione ha portato a un allarme tra i partecipanti, che hanno lanciato un messaggio di emergenza. Le autorità greche stanno monitorando la presenza delle imbarcazioni nel tratto di mare interessato.

Quattro barche della Flotilla partite dall’Italia in ritardo rispetto alle altre si stanno avvicinando in queste ore alle coste greche ma nella notte hanno denunciato di essere state "intercettate" da aerei e navi non identificate. Per il momento non c’è nulla di confermato, anche perché le barche, come si evince dalla localizzazione, stanno procedendo regolarmente nella loro navigazione e sono già entrate nelle acque territoriali greche, dove non possono essere raggiunte in alcun modo da imbarcazioni non autorizzate. “Quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition (FFC) hanno segnalato un elicottero che le sorvolava alle 19.27, ora palestinese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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