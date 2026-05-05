Roberto Savi, uno dei leader della banda dell'Uno Bianca, è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve Crime su Rai2. Durante l’intervista, Savi ha affermato che i Servizi Segreti avevano indicazioni precise su cosa fare in relazione alla banda. Le sue dichiarazioni hanno suscitato nuove discussioni e aprono diversi interrogativi sul ruolo delle istituzioni in quegli anni.

L’intervista e le parole che riaprono interrogativi. Nuove dichiarazioni destinate a far discutere arrivano da Roberto Savi, uno dei capi della banda della Uno Bianca, intervistato da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve Crime su Rai2. Nel corso dell’intervista, di cui è stata diffusa un’anticipazione, l’ex poliziotto – condannato all’ergastolo per una lunga serie di omicidi e rapine tra il 1987 e il 1994 – lascia intendere l’esistenza di possibili collegamenti e coperture esterne durante l’attività criminale della banda. Il passaggio sull’omicidio Capolungo. Uno dei momenti più delicati riguarda l’assalto all’armeria di via Volturno a Bologna, il 2 maggio 1991, in cui morirono il carabiniere Pietro Capolungo e la titolare del negozio, Licia Ansaloni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Ci dicevano cosa fare’: Roberto Savi a Belve Crime e il riferimento ai Servizi sull’Uno Bianca

Notizie correlate

Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti”Roberto Savi torna a parlare pubblicamente e lo fa per la prima volta in televisione, nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Raidue.

Roberto Savi, il capo della Banda della “Uno Bianca” a Belve Crime: «Dietro di noi c’erano i servizi, ci sentivamo protetti» – l videoPer la prima volta dopo oltre trent’anni di silenzio, Roberto Savi, ex poliziotto e capo della Banda della “Uno Bianca“, parla dal carcere di Bollate...

Una raccolta di contenuti

Roberto Savi e la banda della Uno Bianca: «Dietro di noi i servizi segreti, ci chiedevano di uccidere». L'ira dei familiari delle vittime«Loro ce la mettevano tutta, ma non ci trovavano, non ci prendevano». Lo dice Roberto Savi, ex poliziotto e insieme al fratello Fabio uno dei capi della banda della Uno bianca, ... corriereadriatico.it

Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: «Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci ...L’ex poliziotto, a capo dell’organizzazione criminale che compì oltre 100 azioni armate, uccidendo 24 persone e ferendone molte altre, ha scelto di rompere il silenzio per la prima volta. I familiari ... vanityfair.it