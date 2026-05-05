Un ragazzo di Resita, con la mano rotta, è riuscito a segnare una tripletta in una partita. La sua carriera è stata influenzata da una promessa fatta al padre, che ha segnato il suo destino. Nonostante le offerte di club come l'Ajax e di un team dell'Arabia Saudita, il giovane calciatore ha deciso di rimanere fedele alle sue radici. La sua storia è fatta di scelte e di un legame speciale con la famiglia.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un ragazzo con la mano rotta a segnare una tripletta?. Perché il giovane Chivu rifiutò le offerte dell'Ajax e dell'Arabia Saudita?. Cosa accadde nel quartiere di Resita durante la rivoluzione rumena?. Chi ha costruito il legame tra il dolore familiare e il successo?.? In Breve Mircea Chivu allenava il CSM Resita prima della scomparsa avvenuta il 1 aprile 1998.. Leoni Doana testimonia la vittoria per 5-1 ottenuta subito dopo il lutto.. Chivu rifiutò offerte da Ajax e club sauditi puntando alla Serie A italiana.. Un busto di marmo in onore di Mircea sorge nel tunnel dello stadio.. Il 1° aprile 1998, a Resita, il giovane Cristian Chivu fece una promessa solenne al padre Mircea sul letto di morte, giurando che sarebbe diventato un calciatore per sostenere la famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivu: la promessa al padre che cambiò il suo destino a Resita

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