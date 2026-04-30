È stato programmato un incontro tra il giocatore e il suo agente, che è anche il padre, per discutere del rinnovo del contratto e della possibilità di proseguire l’esperienza con la squadra bianconera. La riunione rappresenta un momento chiave per definire il futuro dell’attaccante e si terrà nelle prossime settimane. La decisione finale dipenderà dall’esito di questa consultazione.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, fissato un incontro definitivo con il padre agente per decidere il suo destino alla Juventus. Vediamo le ultime novità. La Juve affronta settimane cruciali per il destino di Dusan Vlahovic. Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo 30 giugno e, senza una firma immediata, il giocatore diventerebbe un free agent appetibile per i top club europei. Come riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera è impegnata in una serrata trattativa con il calciatore e il padre Milos. ULTIMISSIME JUVE LIVE Le parti hanno fissato un incontro definitivo a maggio, subito dopo la fine del campionato, per decidere se proseguire insieme o separarsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, fissato un incontro definitivo con il padre per decidere il suo destino alla Juventus

Notizie correlate

Juventus, corsa Champions e rinnovo Vlahovic: undici partite per il destino dei bianconeriL'ultima fase della stagione sarà fondamentale per il destino della Juventus e del suo giocatore più importante: Dusan Vlahovic Meno quattro dalla...

Milan, Vlahovic sempre possibile: incontro con l’agente. Il motivo. E il rinnovo con la Juventus …Calciomercato Milan, continuano le voci sul possibile colpo in attacco da parte dei rossoneri.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre alla Yildiz; Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; Vlahovic più vicino all'addio che al rinnovo? Balzarini: L'infortunio pesa, non ci sarà col Milan; Juventus, perché Vlahovic non ha ancora rinnovato? Il nodo economico, la strategia di Comolli e i 2 club sullo sfondo.

Vlahovic, il rinnovo biennale con la Juventus per tagliare l'ingaggio con Bayern Monaco e Milan devono muoversiDusan Vlahovic in attesa di rinnovo con la Juventus, biennale con ingaggio a poco più di 6 milioni, interessa anche Milan e Bayern Monaco: svolta per rinnovo ponte ... sport.virgilio.it

Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serboVlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli sul futuro del centravanti serbo ... juventusnews24.com

BREAKING NEWS Trattativa in corso tra #Juventus e #Vlahovic per il rinnovo: il giocatore parla direttamente con la dirigenza, assistito dal padre. Base sotto i 6mln€, con bonus legati a obiettivi personali e di squadra fino a circa 7mln€. IlBianconero - facebook.com facebook

Futuro Vlahovic, Moretto: "La Juve firmerà il rinnovo solo se il giocatore accetterà le condizione della società bianconera" x.com