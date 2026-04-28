Il centro storico di Napoli sarà soggetto a restrizioni il prossimo 8 maggio, con divieti di vendita di alcolici e di utilizzo di vetro dalle 9 alle 19. Le limitazioni riguardano piazza Plebiscito e via San Carlo, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Le disposizioni sono state adottate per garantire la sicurezza durante l’evento.

? Cosa sapere Napoli, l'8 maggio dalle 9 alle 19 vietati alcolici e vetro in centro storico.. Le restrizioni a Piazza Plebiscito e Via San Carlo servono per la visita di Papa Leone XIV.. Venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il Comune di Napoli impone restrizioni severe sulla vendita e sul consumo di bevande in vetro e alcolici in diverse zone centrali per la visita pastorale di Papa Leone XIV. La città si prepara ad accogliere il Santo Padre con un piano di sicurezza capillare che tocca il cuore pulsante del centro storico e monumentale. Su richiesta della Questura, l’ordinanza sindacale mira a gestire l’enorme afflusso di fedeli e visitatori previsto per la giornata di venerdì, garantendo i servizi di ordine pubblico durante l’evento religioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, stop a vetro e alcolici per la visita di Papa Leone XIV

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