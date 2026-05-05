Un team di ricerca dell'istituto di Princeton ha sviluppato un chip composto da 70.000 neuroni vivi, un esperimento che mira a confrontare l'efficienza di questa tecnologia con quella dei tradizionali chip di intelligenza artificiale. La ricerca si concentra sul funzionamento di questi neuroni e sulla loro capacità di operare con un consumo energetico molto inferiore rispetto ai data center, che richiedono centinaia di volte più energia per svolgere compiti simili.

? Cosa scoprirai Come possono 70.000 neuroni vivi superare l'efficienza dei moderni chip?. Perché il cervello umano consuma solo 20 watt rispetto ai data center?. Come risolve il dispositivo di Princeton il problema del calore dei server?. Quali sono i limiti reali tra materia vivente e calcolo digitale?.? In Breve I ricercatori Fu, Sturm e Mritunjay utilizzano 70.000 neuroni vivi in struttura 3D.. Il cervello umano consuma circa 20 watt per gestire funzioni cognitive complesse.. Una singola interazione con i chatbot consuma come una lampadina da 20 watt.. Il dispositivo biologico risolve l'inefficienza dei data center tramite segnali naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chip di neuroni vivi: la sfida di Princeton al consumo dell’IA

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: 70.000 neuroni vivi in un chip per sfidare i data center; Chip 3D con circa 70mila neuroni: come riconosce impulsi e perché interessa l’IA; Lo studio Nature su diversità e redditi, e il gap italiano nelle lauree; Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AI.

Il nostro cervello consuma come una lampadina da 20 watt. A Princeton 70 mila neuroni vivi spiegano il problema dell’AIGuardate una lampadina, una semplice lampadina a basso consumo da venti watt. Adesso pensate al vostro cervello. Quali dei due consuma di più? Uno, due, tre. Se avete risposto il cervello avete sbagli ... msn.com

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