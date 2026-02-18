Droga e 65 mila euro nascosti in casa | arrestato 40enne a Paternò denunciata la figlia minorenne
I Carabinieri di Paternò hanno trovato droga e 65 mila euro nascosti in casa di un 40enne, arrestandolo sul momento. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto anche la figlia minorenne, che è stata denunciata. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto i soldi e le sostanze stupefacenti in un armadio del soggiorno. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio nel quartiere.
Blitz dei Carabinieri in un'abitazione di Paternò. Operazione antidroga a Paternò, in provincia di Catania, dove i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un 40enne pregiudicato del posto e denunciato la figlia minorenne, entrambi ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato sulla base di elementi investigativi che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L'irruzione e la scoperta della droga.
