I Carabinieri di Paternò hanno trovato droga e 65 mila euro nascosti in casa di un 40enne, arrestandolo sul momento. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto anche la figlia minorenne, che è stata denunciata. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto i soldi e le sostanze stupefacenti in un armadio del soggiorno. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio nel quartiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei Carabinieri in un’abitazione di Paternò. Operazione antidroga a Paternò, in provincia di Catania, dove i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un 40enne pregiudicato del posto e denunciato la figlia minorenne, entrambi ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato sulla base di elementi investigativi che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’irruzione e la scoperta della droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga e 65 mila euro nascosti in casa: arrestato 40enne a Paternò, denunciata la figlia minorenne

Roma: droga nello scooter e 73 mila euro nascosti in casa, arrestato 47enneA Roma, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti nello scooter e di 73 mila euro nascosti in casa.

Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne: 38enne arrestatoUn uomo di 38 anni è stato arrestato ieri a causa di un grosso nascondiglio di droga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.