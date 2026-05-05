Chieti-Recanatese sfida salvezza all’Angelini | atteso il pienone
Domenica allo stadio Angelini si terrà uno degli incontri più importanti della stagione, con il Chieti che affronta la Recanatese in uno spareggio salvezza. La partita rappresenta un momento decisivo per il campionato, dato che il risultato potrebbe determinare la permanenza o l’esclusione dalla Serie D. Sono attesi molti spettatori, pronti a sostenere la squadra di casa in questa sfida cruciale.
La partita della stagione è arrivata. Il Chieti si gioca la permanenza in Serie D davanti al proprio pubblico: domenica allo stadio Angelini arriva la Recanatese per lo spareggio salvezza. Una gara secca, senza appello.I neroverdi avranno due risultati su tre a disposizione: basterà non perdere.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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