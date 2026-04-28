Il Movimento 5 Stelle presenta la lista a Chieti con i big del partito

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente la presentazione della lista per le elezioni amministrative a Chieti, prevista per giovedì 30 aprile alle 18:30. L'evento si terrà presso la sede del comitato situata in viale Abruzzo 43, a Chieti Scalo. La presentazione coinvolgerà alcuni dei rappresentanti più noti del partito.

Il Movimento 5 Stelle presenta la propria lista per le prossime elezioni amministrative a Chieti. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile, alle ore 18:30,nella sede del comitato in viale Abruzzo 43, a Chieti Scalo.Accanto ai candidati e alle candidate sono attesi alcuni esponenti di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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