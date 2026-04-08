Amministrative 2026 la lista Chieti in Comune a sostegno di Cascini si presenta | Partiamo sfavoriti ma possiamo scegliere i migliori

Da chietitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Chieti bene comune ha annunciato la nascita della lista “Chieti in Comune” a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Cascini. La presentazione ufficiale della lista si è svolta martedì 7 aprile, con un messaggio di partenza che riconosce di partire da una posizione sfavorita, ma con la convinzione di poter comunque scegliere i migliori candidati. La lista si propone di partecipare alle amministrative del 2026.

Si chiama “Chieti in Comune" la lista creata dall'associazione Chieti bene comune, a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Cascini, presentata martedì 7 aprile. Un nome, spiegano i promotori, che contiene due significati: “Portare in amministrazione non un gruppo, ma la città stessa e una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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