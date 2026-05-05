Chieti nuovi sportelli Cgil contro molestie e discriminazioni

A Chieti sono stati aperti nuovi sportelli della Cgil dedicati a fornire assistenza contro molestie e discriminazioni. Questi sportelli sono situati nelle città di San Vito e Lanciano, offrendo un punto di riferimento per chi desidera segnalare problemi o ricevere supporto. Il percorso di assistenza prevede la collaborazione con la cooperativa Befree, che si occupa di accompagnare le persone interessate attraverso le procedure previste.

? Cosa scoprirai Dove si trovano esattamente gli sportelli a San Vito e Lanciano?. Come funziona il percorso di supporto con la cooperativa Befree?. Chi sono i professionisti che accoglieranno le lavoratrici nei centri?. Quando inizierà l'estensione del servizio agli altri comuni della provincia?.? In Breve Progetto triennale Donne e Diritti in collaborazione con la cooperativa Befree.. Maurizio Di Martino coordina il supporto alle lavoratrici vulnerabili.. San Vito Chietino mercoledì dalle 17 alle 19 in piazza Garibaldi.. Lanciano sabato dalle 10 alle 12 presso la sede di via Isonzo.. Le sedi della Cgil provinciale di Chieti accoglieranno le lavoratrici che subiscono discriminazioni o molestie nei luoghi di lavoro attraverso nuovi sportelli di ascolto dedicati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, nuovi sportelli Cgil contro molestie e discriminazioni Notizie correlate Leggi anche: Sportelli di ascolto a sostegno delle lavoratrici vittime di discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro Donne, il sostegno della Cgil contro violenza e discriminazioni: "Il nostro aiuto non si esaurisce con l’8 marzo"Il sindacato ha rinnovato il proprio impegno concreto a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, oltre che di tutte le persone in...