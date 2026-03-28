Donne il sostegno della Cgil contro violenza e discriminazioni | Il nostro aiuto non si esaurisce con l’8 marzo

Durante il mese dedicato alla Giornata internazionale dei diritti della donna, la Cgil di Forlì Cesena ha organizzato diverse iniziative sul territorio. Le attività sono state realizzate in collaborazione con associazioni e realtà locali e hanno incluso momenti di riflessione, incontri pubblici, corsi di formazione e raccolta fondi. La federazione ha ribadito che il supporto alle donne non si limita all’8 marzo.

Il sindacato ha rinnovato il proprio impegno concreto a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, oltre che di tutte le persone in condizioni di fragilità Nel mese della Giornata internazionale dei diritti della donna, la Cgil di Forlì Cesena ha promosso e sostenuto numerose iniziative sul territorio, in collaborazione con associazioni e realtà locali, tra momenti di riflessione, dibattito pubblico, formazione e raccolta fondi. Accanto ai momenti di approfondimento, il sindacato ha rinnovato il proprio impegno concreto a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza, oltre che di tutte le persone in condizioni di... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Donne, il sostegno della Cgil contro violenza e discriminazioni: "Il nostro aiuto non si esaurisce con l’8 marzo" Articoli correlati Leggi anche: Violenza contro le donne a Milano. Ogni giorno più di 7 chiedono aiuto. Dal 2019 i numeri sono raddoppiati Leggi anche: Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere: «Le richieste d’aiuto non diminuiscono» Tutti gli aggiornamenti su Donne il sostegno della Cgil contro... Temi più discussi: Pubblicato l’Avviso Un passo in più: sostegno economico per le donne con patologie oncologiche e le caregiver; Una casa per ricominciare, parte il progetto a sostegno delle donne; Associazione della Stampa Estera: le giornaliste italiane per le donne in Iran e in sostegno della loro lotta per la libertà; Bando a sostegno delle organizzazioni femminili in Etiopia. Associazione della Stampa Estera: le giornaliste italiane per le donne in Iran e in sostegno della loro lotta per la libertàAlla sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli si è tenuto l’incontro promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, dedicato alla condizione delle donne in Iran e alla loro lott ... roma.corriere.it Campania. Violenza sulle donne, un fondo regionale per le cure e il sostegno alle vittimeL’iniziativa della Regione prende le mosse dalla drammatica vicenda della donna arsa viva lo scorso febbraio dall’ex compagno. Il fondo sevirà a sostenere le cure di cui necessita la donna, ma sarà ... quotidianosanita.it Giornata mondiale dell’endometriosi, M5S : "La nostra proposta per tutelare le donne." Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Alessia Araneo e Viviana Verri, Consigliere Regionali M5S : "In occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, torniam - facebook.com facebook Donne contadine invisibili: «Dietro un’azienda agricola c’è spesso una donna, anche se non si vede» x.com