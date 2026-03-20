Solopaca tubature fatiscenti | il Comitato civico chiede interventi sulla rete idrica

Il Comitato civico Solopaca Identità e Prospettive ha scritto al Presidente della Regione Campania per segnalare le tubature fatiscenti della rete idrica locale. Il comunicato denuncia dispersioni di oltre il 60% e mette in evidenza possibili rischi per la salute della comunità. La richiesta è di intervenire urgentemente per migliorare le condizioni della rete e ridurre le perdite di acqua.

Il Comitato civico Solopaca Identità e Prospettive ha rotto gli indugi, rivolgendosi direttamente al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Al centro dell’appello, una verità che la politica del Sannio sembra aver dimenticato: si può sopravvivere senza gas, si può fare a meno del petrolio, ma senza acqua non esiste vita.Il Comitato afferma: “Noi ci batteremo affinché l’acqua non venga gestita come un affare di bottega”. La comunità pone una questione di civiltà: l’acqua è il prerequisito biologico di ogni cittadino. Eppure, a Solopaca, questa risorsa vitale attraversa tubature fatiscenti e realizzate con materiali non più a norma, disperdendosi per oltre il 60% nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Solopaca, tubature fatiscenti: il Comitato civico chiede interventi sulla rete idrica Articoli correlati Nasce il Comitato civico “Solopaca Identità e Prospettive”Con l’obiettivo di coniugare il valore delle radici storiche con una visione moderna di vivibilità urbana, nasce ufficialmente il Comitato Civico... Rete idrica e fognaria, cinquanta interventi negli ultimi giorni: Termine chiede ad Aica di accelerareIl sindaco fa il punto sulle riparazioni effettuate in varie zone della città e invita il gestore del servizio a rafforzare programmazione e risposta...