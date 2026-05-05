Chicca Nails inaugura il nuovo salone a Varese

Chicca Nails ha aperto un nuovo salone a Varese. L’evento è stato reso possibile grazie a una collaborazione con Play TV Network, coinvolgendo la comunità locale. L’inaugurazione ha attirato diversi presenti, tra clienti e rappresentanti del settore. La nuova sede si trova in una zona centrale della città e offre servizi di bellezza per un pubblico vario.

Un’apertura che unisce bellezza, comunità e narrazione pubblica grazie alla collaborazione con Play TV Network.. L’inaugurazione di Chicca Nails Hair and Beauty Salon di Fulvia Franzini segna l’apertura di uno spazio che non si limita ai servizi estetici, ma introduce un’idea più ampia di cura, presenza e relazione. La collaborazione con Play TV Network e la partecipazione di figure del mondo dello spettacolo e della comunicazione trasformano l’evento del 16 maggio in un piccolo rito collettivo: un luogo che si presenta alla città e, allo stesso tempo, la città che riconosce un nuovo punto di riferimento. Chicca Nails si inserisce in un contesto in cui la bellezza non è più un gesto accessorio, ma un linguaggio sociale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Chicca Nails inaugura il nuovo salone a Varese Notizie correlate Sostenibilità, il Salone della Csr arriva a Varese(Adnkronos) – Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale fa tappa a Varese mercoledì 6 maggio 2026 alle 10 al Centro Congressi Ville Ponti, per... Leggi anche: Il Premier "star" è una chicca di Rai3