Sostenibilità il Salone della Csr arriva a Varese

Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale si terrà a Varese mercoledì 6 maggio 2026. L’evento si svolgerà al Centro Congressi Ville Ponti a partire dalle 10 del mattino. La giornata sarà dedicata a incontri sui temi della sostenibilità, come la tutela dell’ambiente, la solidarietà e la collaborazione tra diverse realtà. Saranno presenti rappresentanti di enti pubblici, aziende e associazioni.

(Adnkronos) – Il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale fa tappa a Varese mercoledì 6 maggio 2026 alle 10 al Centro Congressi Ville Ponti, per una mattinata di incontri dedicata ai temi chiave della sostenibilità: ambiente, solidarietà e collaborazione. L’appuntamento riunisce imprese, istituzioni, accademici e Terzo Settore per mettere a fuoco modelli di responsabilità sociale, buone pratiche già attive nei territori e nuove traiettorie di sviluppo sostenibile. Ad aprire i lavori saranno Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone della Csr, e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. A seguire, una serie di...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da Udine(Adnkronos) – Prende il via da Udine, venerdì 6 marzo, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale. Leggi anche: Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell'Innovazione sociale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Varese capitale della sostenibilità: il Salone della CSR fa tappa in Camera di Commercio; Sostenibilità e parità di genere leve di competitività, il Salone della Csr fa tappa a Taranto; Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell’Innovazione sociale; Premio Impatto 2026: aperte le candidature. C’è tempo fino al 31 agosto. Varese capitale della sostenibilità: il Salone della CSR fa tappa in Camera di CommercioFocus sull'ecosistema circolare: imprese e terzo settore a confronto per trasformare l'ambiente e la solidarietà in vantaggi competitivi ... varesenews.it Sostenibilità e parità di genere leve di competitività, il Salone della Csr fa tappa a TarantoNuova tappa del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, che il 21 aprile si ferma a Taranto con un incontro dedicato alla sostenibilità sociale declinata negli ambiti della parità di genere e del ... vita.it Arriva a Varese il Salone della CSR: imprese e solidarietà insieme per l’ambiente - facebook.com facebook #imprenditoriafemminile #CSR #saloneCSR x.com